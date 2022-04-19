«Интер» – «Милан»: прогноз Егора Титова на матч Кубка Италии

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Интер» – «Милан» в полуфинале Кубка Италии сезона-2021/2022.
Ставка: ТМ 2.5 за 1.93.
«Здесь, на мой взгляд, просто надо брать тотал меньше 2,5 мяча. Сложно представить, что миланские команды разразятся массой голов. Для них это четвертая игра в сезоне, пока «Интер» ни разу не выиграл. В чемпионате было 1:1 и 1:2, «Милан» невероятным образом забил 2 мяча ближе к концу матча.
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В первом полуфинале сыграли 0:0. То есть сейчас равновесие, и очень опасно рисковать одной из команд. Можно нарваться на контратаку, а потом отыграться будет невероятно тяжело. Матч будет идти до ошибки, форсировать игру никто не станет.
Да и стоит взглянуть на то, как «Интер» и «Милан» играют в последнее время. До поездки в Специю у «Интер» было 5 подряд низовых матчей. За последние 13 матчей «Интера» лишь 2 раза было забито 3 и больше мячей.
У «Милана» статистика примерно такая же: в 8 последних матчах всякий раз меньше 2,5 мяча, за последние 13 встреч 3 раза было забито 3 и больше мячей. Поэтому поставлю на тотал меньше 2.5 мяча», — сказал Титов.
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