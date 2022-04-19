«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: ставка Артура Петросьяна на игру АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 30-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед».



Ставка: интервал без голов «Ливерпуля» меньше 51.5 минуты за 1.89.



«Поговорим о матче с крутой вывеской «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед». Да, вывеска крутая, но сейчас эти команды из разных лиг.

Где смотреть матч «Ливерпуль» — «МЮ» в прямом эфире?

«Ливерпуль» недавно переиграл в полуфинале Кубка Англии «Манчестер Сити» в отличном и красивом стиле. Практически не вспотев, если не считать тот небольшой отрезок матча, когда команда Гвардиолы слегка воспряла.



В свою очередь «Манчестер Юнайтед» с большим трудом переиграл «Норвич», который замыкает турнирную таблицу АПЛ. Все случилось благодаря Роналду, как это порой случается в этом сезоне, но даже «Норвич» создал больше остроты, чем соперник.



В первом круге «Ливерпуль» разгромил «Манчестер Юнайтед» на выезде со счетом 5:0. Вряд ли будет сейчас такой результат. «Ливерпуль» по-прежнему экономно действует. Даже против серьезных соперников, но эта игра вряд ли будет отличаться. На этой неделе «Ливерпулю» предстоит сыграть и матч с «Эвертоном». Также впереди и полуфинал Лиги чемпионов с «Вильярреалом», поэтому «Ливерпуль» вряд ли будет переусердствовать.



Сложно в таких матчах найти что-то валуйное, но, пролистывая линию, наткнулся на интересный, вариант, на который ранее не обращал внимания. «Ливерпуль» забьет в интервале не более 51,5 минуты. То есть максимально безголевой интервал у красных не превысит 51,5 минуту. Если еще более подробно расшифровать, то гол «Ливерпуль» с 39-й по 51-ю минуты автоматически приведет к выигрышу ставки. Если «Ливерпуль» забьет и в другом интервале, скажем два мяча, то ставка также сыграет. Коэффициент на такое событие 1.89.



Если об остальном, то вполне возможно, что в первом тайме все вопросы будут решены, поэтому тут просматривается П1/П1 и победа «Ливерпуля» с форой (-1) за 1.69», — сказал Петросьян.

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