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«Балтика» — «Динамо»: прогноз Егора Титова на игру 1/4 финала Кубка России

«Балтика» — «Динамо»: прогноз Егора Титова на игру 1/4 финала Кубка России
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов дал прогноз на матч «Балтика» — «Динамо» в рамках 1/4 финала Кубка России сезона-2021/2022.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.84.

«У нас на повестке дня матч Кубка России, в котором «Балтика» примет «Динамо». Для «Динамо» текущий сезон, наверное, лучший в российской истории. Команда борется за чемпионство, а также за Кубок России.

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«Динамо» в этом матче котируется явным фаворитом за 1,45. Но можно добавить фору (-1). Тогда коэффициент вырастет до примерно 1,60.

Сегодня «Балтику» тренирует один из лучших футболистов в истории России, Сергей Игнашевич, который, будучи футболистом, выигрывал кучу трофеев с «Локомотивом» и ЦСКА. Как обороняться, Игнашевич отлично знает, поэтому строжайшая дисциплина в защите команды позволит отыграть основное время вничью.

Учитывая, что в последних матчах «Динамо» забивает не больше одного мяча, то здесь напрашивается ставка на тотал меньше 2.5 мяча», — сказал Титов.

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