«Бетис» – «Эльче»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Бетис» – «Эльче» в 33-м туре испанской Примеры сезона-2021/2022.



Ставка: победа «Бетиса» и ТМ 4.5 за 1.82.



«В чемпионате Испании мид-уик — тур, вынесенный на середину недели. Начинаем с поездки в Севилью. «Бетис» будет принимать дома «Эльче». И для «Бетиса» сейчас каждая игра важна с точки зрения борьбы за лигочемпионскую четверку.

«ПСЖ» планирует продать всех аргентинцев, кроме Месси.

«Бетис» отстаёт на 3 очка от «Атлетико». Мадридцам повезло: они забили практически на 100-й минуте и взяли три очка. «Бетис» же сыграл 0:0 на выезде против «Реал Сосьедада». На протяжении 5 туров команда Мануэля Пеллегрини не проигрывает.



«Бетис» удачно играет дома. В прошлый раз, когда он играл с «Эльче» на «Бенито Вильямарин, то победил 3:1. Думаю, обойма игроков позволяет Пеллегрини безболезненно ротировать состав. А „Эльче“ после победы в прошлом туре комфортно чувствует себя в таблице, находясь на 13-м месте. Давненько, правда, „Эльче“ не играл вничью. Рано или поздно они с кем-то ее зацепят. Но не сейчас. Все-таки играть против команды, которая мотивирована и обладает более серьезным подбором игроков.



Верю в победу «Бетиса». Сыграл бы ее через тотал меньше 4,5 мяча за 1,82. Можно и чистый «Бетис» взять за 1.60», — сказал Генич.

«Бетис» — «Эльче»: кто не сыграет из-за травм и дисквалификаций.

Руни не покинет «Дерби Каунти» после вылета из Чемпионшипа.

Где покажут матч «Ливерпуль» — «МЮ»?