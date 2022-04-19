«Интер» — «Милан»: прогноз Эльвина Керимова на игру Кубка Италии

Футбольный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 1/2 финала Кубка Италии сезона-2021/2022 «Интер» — «Милан».



Ставка: второй тайм результативнее первого за 2.05.



«Первый матч завершился вничью (0:0). Это решающий матч, и он очень принципиальный по понятным причинам — это дерби.

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Напомню, в этом сезоне «Милан» и «Интер» конкурируют ещё и в чемпионате Италии. По набранным очкам «Интер» отстаёт, но по потерянным он является лидером, чего не было уже очень давно. Тем не менее чемпионская гонка в самом разгаре. Очень интересно посмотреть, как она завершится.



Если говорить о текущей форме «Интера», то команда уже давно не проигрывает. «Интер» часто выдаёт нерезультативные матчи. Если брать все игры, то в 11 из минувших 13 встреч был тотал меньше. Решающая часть сезона — и не всё получается у «Интера». Не с таким запасом они играют, как в начале сезона.



Что касается «Милана», то Пиоли уже включил режим плей-офф и на протяжении последних восьми матчей у «Милана» проходит ставка на тотал меньше 2.5 мяча. «Милан» также давно не проигрывает. Его беспроигрышная серия длится уже долго. При этом миланцы достаточно надёжно играют на результат. Забивают и доводят дело до победы. В последнем туре «Милан» обыграл «Дженоа» со счётом 2:0 без особых проблем. Я думаю, что серия нерезультативных матчей двух команд не прервётся.



В прошлом туре «Интер» обыграл «Специю» со счетом 3:1, но до этого матча у «Интера» было много низовых встреч.



В первом полуфинале была нулевая ничья. Думаю, что похожий сценарий мы увидим снова. Я бы предложил такую ставку — тотал второго тайма больше первого за 2.05. Думаю, что начало будет точно осторожным. Никто не будет рисковать с первых минут. Может быть, игра раскроется во втором тайме или её раскроет гол.



Если вспоминать очный матч в рамках Серии А, то в феврале «Милан» выиграл у «Интера» (2:1). Как раз в том матче эта ставка сыграла. Не думаю, что будет нулевая ничья, так как тенденции итальянского футбола всё же верховые и в миланских дерби голы забиваются, но мне кажется, что атакующие игроки всё же найдут возможность реализовать свой потенциал. Думаю, что начало будет осторожным», — сказал Керимов.



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