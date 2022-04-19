«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Алексея Андронова на встречу АПЛ

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед» в 30-м туре английской Премьер-лиги сезона-2021/2022.



Ставка: победа «Ливерпуля» и ТБ 2.5 за 1.72.



«Финишная прямая в чемпионате Англии. Разница в одно очко между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем». Понятно, что никаких ошибок «Ливерпуль» не может себе позволять. Календарь у «Сити» такой, что они могут собрать все оставшиеся очки. Но «Ливерпулю» сейчас надо заниматься собой.

Артур Петросьян дал прогноз на матч «Ливерпуль» — «МЮ».

Не так давно у «Ливерпуля» была хорошая сухая серия — четыре матча подряд не пропускали. Но после этого дела в обороне разладились и команда стала пропускать много, совсем много.



«Манчестер Юнайтед» не в лучшем положении. Вся эта затянувшаяся перестройка по ходу сезона… Пока она толком не получается.



Последние два матча между этими командами были домашними для «Манчестер Юнайтед». «Ливерпуль» выиграл оба, забив суммарно девять мячей. Я не думаю, что что-то изменится. Несмотря на то что Рангник теперь тренирует «Манчестер Юнайтед», им всё равно будет тяжело против футбола Клоппа. Просто исходя из возможностей команды.



«Ливерпуль» будет яростно идти в атаку. Всё для этого у него есть. Думаю, что забитые мячи будут в этом матче. А ставку выберу такую — победа «Ливерпуля» и тотал больше 2.5 мяча с коэффициентом 1.72. Если уж не с крупным счётом выиграет «Ливерпуль», то, по крайней мере, 2:1 или 3:1 он в состоянии победить», — сказал Андронов.



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