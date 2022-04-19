«Интер» — «Милан»: прогноз Дениса Наливайко на матч 1/2 финала Кубка Италии

Спортивный комментатор, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на ответный матч полуфинала кубка Италии «Интер» — «Милан».
Ставка: ТМ 2.5 за 1.90.
«В первом матче противостояния команды не выявили победителя и голов не забили. В этом матче надо понимать: что «Интер», что «Милан» будут действовать осторожно. Главная цель — это выиграть Кубок Италии, и никто не будет играть в яркий, динамичный футбол. Мне кажется, что команды будут осторожничать.
В целом встречаются оба клуба, которые обладают хорошей обороной. Я считаю, что, как и в первом матче, нужно искать тотал меньше. Не люблю я эти ставки, потому что они немного антифутбольные. Хочется болеть за голы. Мне кажется, что будет рационально и логично поставить на тотал меньше 2.5 гола с коэффициентом 1.90. Это оптимальный выбор, по моему мнению, из-за того что команды будут осторожничать», — сказал Наливайко.
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