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«Ливерпуль» — «МЮ»: ставка Эдуарда Мора на матч чемпионата Англии

«Ливерпуль» — «МЮ»: ставка Эдуарда Мора на матч чемпионата Англии
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Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед».

Ставка: ТБ 5.5 угловых в первом тайме за 2.21.

«Безусловно, очень интересная встреча ожидается. В принципе, у «Ливерпуля» в последнее время все такими и получаются. У команды напряжённейший график: Лига чемпионов, полуфинал Кубка Англии с «Сити», а теперь — «Манчестер Юнайтед».

Артур Петросьян дал прогноз на матч «Ливерпуль» — «МЮ».

Обе команды сыграли на выходных 3:2, голов много, атаковать команды умеют. Единственное различие: «Ливерпуль» может атаковать разнообразно, а вот у «Манчестер Юнайтед» хет-трик сделал Роналду. Как все мы понимаем, в каждой игре такое он сделать не сможет.

Вообще, «Ливерпуль» гораздо сильнее, у него отлично поставлена игра. Я не сомневаюсь, что победит именно Клопп. Но на П1 коэффициент небольшой, поэтому я его в прогнозе давать не буду.

Заметил, что в важных играх «Ливерпуль» очень мощно начинает первые таймы: давление, много ударов по воротам, поэтому очень много угловых.

Думаю, что хозяева будут доминировать, особенно в первом тайме. «Манчестер Юнайтед» будет контратаковать и тоже бить по воротам, зарабатывать угловые.

Мой прогноз – ТБ 5.5 угловых в первом тайме. Скорее всего, и в целом по матчу по угловым пробьётся верх. Но если после перерыва счёт будет устраивать Клоппа, то команда перестроится на игру вторым номером, сядет в оборону и в конце по угловым может просесть», — сказал Мор.

Где покажут матч «Ливерпуль» — «МЮ» в прямом эфире?

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