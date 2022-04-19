«Балтика» — «Динамо»: смотреть прямой эфир 1/4 финала Кубка России онлайн

19 апреля состоится матч 1/4 финала Кубка России «Балтика» — «Динамо». Начало игры — в 20:00 мск.
Геннадий Орлов: у «Динамо» чемпионской игры не наблюдается.
Эксперты считают фаворитами гостей: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.51. Успех калининградцев оценён экспертами в 7.50. Ставки на ничью принимаются за 4.35.
Аналитики считают, что матч «Балтика» — «Динамо» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.08, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.83.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.90. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.14. Поставить на «обе забьют» можно за 2.21.
Выход «Балтики» в полуфинал Кубка России оценивается в 3.80, итоговый успех «Динамо» — в 1.30.
Константин Генич дал прогноз на матч «Балтика» — «Динамо».
Газзаев: смотрел матч с «Рубином» — это не «Спартак» и не спартаковская игра.
Пономарёв: Гончаренко испортил хороших футболистов в ЦСКА.
Религия или спорт? Как Рамадан осложняет жизнь футболистам.
- 19 апреля 2022
-
18:15
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:55
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:24
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
07:00
- 18 апреля 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:00
-
08:00
- 17 апреля 2022
-
19:00