«Интер» — «Милан»: ставки и прогнозы на матч 1/2 финала Кубка Италии, смотреть прямой эфир

19 апреля состоится ответный полуфинальный матч Кубка Италии «Интер» — «Милан». Начало игры — в 22:00 мск. В первой встрече соперники разошлись миром — 0:0.
Где покажут матч «Интер» — «Милан»?
Эксперты отдают предпочтение номинальным хозяевам: поставить на победу «Интера» можно с коэффициентом 2.11. Успех «Милана» оценён экспертами в 3.90. Ставки на ничью принимаются за 3.68.
Букмекеры считают, что матч «Интер» — «Милан» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.07, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.92.
Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.22. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.46. Поставить на «обе забьют» можно за 1.81.
Выход «Интера» в финал Кубка Италии идёт за 1.85, проход «Милана» доступен за 2.05.
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