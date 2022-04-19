«Гамбург» – «Фрайбург»: прогноз Алексея Андронова на матч Кубка Германии

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Гамбург» – «Фрайбург» в полуфинале Кубка Германии сезона-2021/2022.
Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 2.15.
«Матч Кубка Германии. Вот такая полуфинальная стадия получилась — почти что без топовых команд. Чуть позже сыграет «Лейпциг».
Прогноз на матч «Гамбург» — «Фрайбург» с коэффициентом 2.18.
Для «Гамбурга» и «Фрайбурга» — это большая возможность выйти в финал турнира, это большой опыт. «Гамбург» сейчас во 2-й Бундеслиге находится и борется за право попасть в 1-ю, но за 4 тура до конца шансы не очень большие. Они отстают на 5 очков от третьего места. Отыграть это будет довольно сложно. Поэтому, я предполагаю, «Гамбург» не будет экономить силы, ротировать состав. Он постарается использовать ситуацию по максимуму.
«Фрайбург» — соперник непростой. Но все-таки одно дело — готовиться снизу вверх, изучать лидера Бундеслиги, а совсем другое — готовиться к игре с командой, которая ниже уровнем. Это будет тоже непростой момент. Но в целом, мне кажется, здесь мы увидим футбол в атаку, несмотря на то, что полуфинал из одного матча и часто в таких встречах команды осторожничают. Но тут осторожничать нечего. Одни должны показать, что они сильнее, а «Гамбург» должен продемонстрировать, что снова готов к большому футболу.
Обе забьют и тотал больше 2,5 мяча за очень большой коэффициент 2.15», — сказал Андронов.
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