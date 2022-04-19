«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция матча АПЛ, смотреть онлайн, ставки

19 апреля состоится матч 30-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 22:00 мск.
Где покажут матч «Ливерпуль» — «МЮ» в прямом эфире?
Букмекеры считают фаворитами хозяев: поставить на победу мерсисайдцев можно с коэффициентом 1.44. Успех манкунианцев оценён экспертами в 8.20. Ставки на ничью принимаются за 5.40.
Эксперты уверены, что матч АПЛ «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.51, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.49.
Если забьют футболисты «Ливерпуля», сыграет коэффициент 1.06. Гол «Манчестер Юнайтед» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.60. Поставить на «обе забьют» можно за 1.74.
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