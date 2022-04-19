Игроки «Фонбет» ставят на «Ливерпуль» в матче АПЛ с «Манчестер Юнайтед»

19 апреля «Ливерпуль» примет «Манчестер Юнайтед» в матче 30-го тура АПЛ. Встреча начнется в 22:00 по московскому времени.



Большинство клиентов «Фонбет» уверены в победе команды Юргена Клоппа. 76% игроков выбрали победу «Ливерпуля», 19% клиентов поставили на победу «Манчестер Юнайтед», ещё 5% – на ничью. Букмекеры «Фонбет» согласны с таким прогнозом. На победу хозяев можно поставить с коэффициентом 1.40, на победу гостей – с коэффициентом 7.30, на ничью – с коэффициентом 5.00.



Клиенты «Фонбет» считают, что в матче будет забито как минимум три мяча. На тотал больше 2.5 поставили 94% игроков, на тотал меньше 2.5 – всего 6%. «Ливерпуль» – самый результативный клуб в АПЛ. Ставка на тотал больше 2.5 прошла в четырёх последних играх мерсисайдцев. Больше двух голов было забито и в трёх предыдущих очных встречах этих соперников. В линии «Фонбет» на тотал больше 2.5 можно поставить за 1.52, на тотал меньше 2.5 – за 2.55.



Самая популярная ставка среди игроков – победа «Ливерпуля». Поставить на неё предпочли 40% игроков, на голы обеих команд сделали ставку 28% клиентов. Тотал матча больше 2.5 выбрали 12% клиентов. Ставку на то, что «Ливерпуль» не проиграет, сделали 10% игроков. Ещё 10% поставили на победу «мерсисайдцев» с нулевой форой.



Один из клиентов «Фонбет» поставил 175 000 рублей на исход матча. В среднем на игру «Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед» ставят 200 рублей. Вы тоже можете поставить на встречу АПЛ.