ЦСКА — «Спартак»: эксперты назвали фаворита четвертьфинала Кубка России

20 апреля состоится матч четвертьфинала Кубка России ЦСКА — «Спартак». Начало игры — в 19:30 мск.

Где покажут матч ЦСКА — «Спартак»?

Эксперты отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу красно-синих можно с коэффициентом 2.24. Успех красно-белых оценён экспертами в 3.54. Ставки на ничью принимаются за 3.66.



Букмекеры считают, что матч ЦСКА — «Спартак» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.02, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.97.

Если забьют футболисты ЦСКА, сыграет коэффициент 1.24. Гол «Спартака» доступен с коэффициентом 1.41. Поставить на «обе забьют» можно за 1.77.

Проход ЦСКА в полуфинал идёт за 1.68, проход «Спартака» — в 2.32.

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