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Букмекеры оценили шансы «Алании» выбить «Зенит» из Кубка России

Букмекеры оценили шансы «Алании» выбить «Зенит» из Кубка России
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20 апреля состоится матч четвертьфинала Кубка России «Алания» — «Зенит». Начало игры — в 17:00 мск. Встреча пройдёт в Грозном.

Почему «Алания» застанет «Зенит» врасплох в Кубке России?

Эксперты считают фаворитами гостей: поставить на победу петербуржцев можно с коэффициентом 1.34. Успех владикавказцев оценён экспертами в 10.25. Ставки на ничью принимаются за 5.55.

Букмекеры считают, что матч «Алания» — «Зенит» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.71, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.26.

Если забьют футболисты «Алании», сыграет коэффициент 1.89. Гол «Зенита» оценён коэффициентом 1.07. Поставить на «обе забьют» можно за 2.06.

Выход «Алании» в полуфинал доступен за 5.00 (20%), итоговый успех «Зенита» — за 1.20.

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