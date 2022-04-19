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«Интер» — «Милан»: фрибет 3000 рублей к матчу Кубка Италии

«Интер» — «Милан»: фрибет 3000 рублей к матчу Кубка Италии
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19 апреля пройдёт матч 1/2 финала Кубка Италии между «Интером» и «Миланом». Начало — в 22:00 мск. Ты можешь получить фрибет 3000 рублей от букмекера Фонбет и использовать его на любое событие!

Чтобы получить бонус, выполни простые действия:

1. Зарегистрируйся в БК Фонбет.

2. Скачай приложение Фонбет и пополни счёт на сумму от 100 рублей.

Фрибет будет доступен в мобильном приложении Фонбет после выполнения условий.

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