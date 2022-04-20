ЦСКА – «Спартак»: прогноз Егора Титова на четвертьфинал Кубка России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч ЦСКА – «Спартак» в четвертьфинале Кубка России сезона-2021/2022.



Ставка: «Спартак» не проиграет и ТМ 4.5 за 1.90.



«Второе дерби за небольшой срок. Первый матч, на мой взгляд, был равным. Все решили эпизоды. Забей «Спартак» первым, и он мог бы победить, но там было попадание в каркас ворот. А Языджи штрафной реализовал, стенку не очень здорово выстроил Селихов. После этого армейцы играли по счету.

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Сейчас видно, что обе команды не в порядке. Они регулярно теряют очки, пропускают, исключение — игра «Спартака» с «Арсеналом», но там у Тулы гол отменили, после чего много споров было. Я фаворита в этом противостоянии не вижу. Снова все может решить один момент.

Хотя мне видится, что голы будут и с той, и с другой стороны. Атака и у ЦСКА интересная, легионеры достаточно сильные, а у «Спартака» Николсон в ряде встреч сильное впечатление оставил, Соболев бьется и сейчас наконец-то забил «Рубину». Но вряд ли этих голов будет очень уж много. Все-таки кубковый матч.



Раз ЦСКА идет фаворитом, а для меня эта игра выглядит равной, то поставлю на то, что «Спартак» не проиграет при тотале меньше 4,5 мяча», — сказал Титов.



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