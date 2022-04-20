«Челси» — «Арсенал»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч «Челси» — «Арсенал».



Ставка: индивидуальный тотал «Челси» больше 1.5 за 2.04.



«Думаю, что явным фаворитом в этой игре выходит «Челси». Сейчас команда нашла очень крутую «химию» в атаке Хаверца, Вернера и Маунта. Как доказательство, мы увидели великолепный футбол с «Кристал Пэлас». «Челси» после серьезного провала сейчас хорош: 11 мячей в 3 матчах – это отличный показатель.

«Челси» — «Арсенал»: где смотреть, во сколько начало.

«Арсенал» валится. Как оказывается, есть проклятие лучшего тренера месяца. Как только эту награду получил Микель Артета, все посыпалось. Команда проиграла 4 матча из 5 и выглядит очень-очень плохо.



А тут еще и выездная игра, «Челси» на ходу. Думаю, что хозяева много забьют. Возьму ИТБ1 (1,5)», — сказал Казанский.



«Челси» — «Арсенал»: момент истины для «канониров».

Широков – об Эмери: средние европейские клубы – и есть его уровень.



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