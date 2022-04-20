«Металлург» Мг – ЦСКА: прогноз Максима Лебедева на матч финала Кубка Гагарина

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 2-й матч финала Кубка Гагарина сезона-2021/2022 «Металлург» Мг – ЦСКА.



Ставка: победа ЦСКА в основное время за 2.34.



«Начну с того, что «Магнитка» в первом матче разочаровала. По всему выходило, что она должна была выглядеть свежее армейцев, а выглядела совсем наоборот. Не зря же говорят, что идеальный счет в плей-офф – это 4-2. Когда и дополнительный отдых есть, и игровой тонус не теряется. Мы помним, что в финале Восточной конференции «Магнитка» переиграла «Трактор» со счетом 4-1 и, похоже, все-таки успела потерять тонус. Потерять настолько, что ЦСКА, вышедший в финал со счетом 4-3, и вовсе выглядел веселее.

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Что нам ждать дальше? С одной стороны, дальше для «Магнитки» должно быть только хуже. Поскольку соперники сравнялись по усталости, а ЦСКА победил в первой игре, даже не сравнявшись. Но, с другой стороны, не будем забывать, что победитель регулярного сезона в этом плей-офф проиграл три первых матча из четырех (выиграв только у «Трактора»).

И все эти матчи были домашними, после чего эксперты (и я, грешный, в их числе) вооружались совковыми лопатами и начинали уральцев закапывать. А эти черти закапываться не желали и каждый раз воскрешались. Серию с «Авангардом» уральцы и вовсе начинали с двух домашних поражений, и где теперь этот «Авангард», я вас спрашиваю?



Но ведь и ЦСКА – это вам не «Трактор» и не «Авангард». В предыдущей серии армейцев уже выводили в чистое поле и там приставляли лбом к стенке, но ведь вывернулись.

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И тоже понимают, что победа в первом матче ровным счетом никому ничего не дает, поскольку серьезные разговоры начинаются где-то ближе к матчу пятому и, как правило, при равном счете. ЦСКА выглядит основательнее. Возможно, как и раньше, это обманчивое впечатление и «Магнитка» хорошо маскируется, но после такого первого матча ничего хорошего для хозяев во втором лично я не вижу. От слова «совсем».



Поэтому и предсказываю дальнейшее развитие сюжета точно так же, как это было у магнитогорцев в серии с «Авангардом». То есть вторым подряд поражением «Магнитки». Пока играть открыто и раскованно никто не хочет, да и вратари у обоих такие, что сильно не забалуешь. Поэтому ЦСКА победит в весьма низовом матче, со скромным преимуществом в одну шайбу (или в две, но вторая влетит в пустые ворота, тем более что Илья Петрович меняет Кошечкина на шестого полевого чуть ли не в середине третьего периода). И счет в серии станет 2-0 в пользу ЦСКА, и с таким результатом он поедет в Москву», — сказал Лебедев.



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