«Енисей» — «Рубин»: прогноз Дмитрия Аленичева на матч Кубка России в Красноярске

Бывший полузащитник сборной России, экс-наставник «Спартака» Дмитрий Аленичев дал прогноз на матч 1/4 финала Бетсити Кубка России сезона-2021/2022 «Енисей» — «Рубин».

Ставка: победа «Рубина» за 3.20.



«Енисей» в весеннем отрезке выглядит очень прилично. Команда выиграла 6 из 7 игр, уступив только лидеру чемпионата «Оренбургу». При этом разгромила «Локомотив» в Москве в матче на Кубок.

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Там, правда, москвичи долго играли в меньшинстве, но «Енисей» всё равно показал себя выше всяких похвал. Это говорит о том, что команда находится в приличной форме, чего нельзя сказать о «Рубине».



У казанцев ушла большая группа иностранных футболистов, что сказалось на результатах. Ситуация если не критическая, то очень сложная. Казанцев ждет сложный матч, но тем не менее я думаю, что «Рубин» должно прорвать. Мой прогноз – победа «Рубина», — сказал Аленичев.

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