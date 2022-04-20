«Алания» – «Зенит»: прогноз Алексея Андронова на игру 1/4 финала Кубка России

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Алания» – «Зенит» в четвертьфинале Кубка России сезона-2021/2022.



Ставка: победа «Зенита» с форой (-1.5) за 1.93.



На первый взгляд кажется, что обсуждать здесь особо нечего. Все-таки команды разных дивизионов, к тому же «Алания» съехала немножко вниз в таблице ФНЛ. «Зенит» продолжает лидировать. И он уже на той стадии сезона, когда можно задуматься о золотом дубле.

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Я согласен с тем, что «Зенит» здесь фаворит. Зная тренера «Алании» Спартака Гогниева, не сомневаюсь, что настрой у владикавказцев будет хорошим, они постараются получить удовольствие и доставить «Зениту» проблемы. Но все-таки класс команд, особенно если брать игру «Алании» в обороне, совсем разный.



Если «Зенит» не устроит большую ротацию состава, должен без проблем побеждать, тем более что у «Алании» пока сохраняются приличные шансы на первую четверку в ФНЛ. Полагаю, победа «Зенита» с форой (-1,5) и коэффициентом 1,93 будет самой хорошей ставкой на эту игру. «Зенит» знает, с кем он имеет дело. Ведя в счете в 1 мяч, он будет стремиться забить еще, сделав разницу более крупной», — сказал Андронов.



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