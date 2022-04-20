ЦСКА – «Спартак»: ставка Константина Генича на матч Кубка России 20 апреля

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч ЦСКА – «Спартак» в четвертьфинале Кубка России сезона-2021/2022.



Ставка: ничья за 3.66.



«В четвертьфинале Кубка России пройдет дерби Всея Руси. Многие считают, что это важнейший матч для тех и для других, но Паоло Ваноли отметил, что это не самая важная игра в его карьере, хотя его тренерская карьера только начинается. Вопрос лишь в том, когда она в «Спартаке» завершится.

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Болельщики московского клуба могут многое простить, особенно в год столетия клуба, хотя многие ставят под сомнение эту дату. Тем не менее официально празднуется столетие, поэтому выход в полуфинал Кубка России будет отличным подарком для «Спартака». Сезон в РПЛ провален. Плюс у «Спартака» есть проблемы с составом. Мозес получил травму, Умяров травмировался.



Кроме того, «Спартак» нестабилен. Хорошая игра против «Арсенала», следующий матч с «Рубином» уже не так зрелищен. Про ЦСКА такое можно сказать. Армейский клуб и выше в таблице, и была серия из семи побед. В последних турах ЦСКА не впечатляет. Поражение от «Химок», ничьи с «Уралом» и с «Уфой» на искусственном поле. Это не добавляет положительных эмоций.



ЦСКА важно удержать третье место в РПЛ, но в первую очередь ЦСКА сделает серьезную ставку на Кубок. Учитывая все моменты, я прихожу к выводу, что на данный момент команды максимально равны.



С одной стороны, у ЦСКА могут быть ярче легионеры. У «Спартака» есть свои козыри: тот же Николсон или Мартинс. Сложный матч для прогноза. Можно сыграть обе забьют, верх или низ, к примеру, когда это было в чемпионате России.



Здесь же ставки слишком высоки. Это понимают Ваноли и игроки. Может быть, это будет как-то сковывать «Спартак». ЦСКА понимает всю ответственность, так как играет дома. Думаю, что на всем этом балансе игра будет ничейная. Не исключаю, что все может решиться в серии пенальти, а основное время закончится вничью. Не могу тут найти однозначного фаворита. Это дерби — и не могу определиться с тем, у кого есть преимущество», — сказал Генич.



Где покажут матч ЦСКА — «Спартак»?



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