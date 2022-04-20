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«Атлетико» – «Гранада»: прогноз Эдуарда Мора на матч Примеры

«Атлетико» – «Гранада»: прогноз Эдуарда Мора на матч Примеры
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Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Атлетико» – «Гранада».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.74.

«У «Атлетико» закончились изнуряющие матчи в Лиге чемпионов. После «Манчестер Сити» команда уже отдохнула и может показывать интересный атакующий матч.

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В такой футбол игроки Диего Симеоне тоже умеют играть, особенно против аутсайдеров. Думаю, против «Гранады» все именно так и будет.

«Гранада» — это веселая команда. Она не в зоне вылета, но борется за выживание. При этом она постоянно играет верховые матчи, забивает и пропускает, то есть играет в футбол и этим вызывает симпатии болельщиков.

Уверен, что и эта игра получится именно такой. «Атлетико» не будет очень глубоко обороняться, «Гранада» будет также атаковать.

Думаю, что победит «Атлетико», но на чистую победу маленький коэффициент, а с форой брать не хочется.

Поэтому дам прогноз, который наиболее вероятен на мой взгляд. Возьму ТБ 2.5», — сказал Мор.

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