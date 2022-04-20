«Металлург» Мг – ЦСКА: прогноз Павла Лысенкова на матч финала плей-офф КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на 2-й матч финала Кубка Гагарина, в котором сыграют «Металлург» Мг и ЦСКА.
Ставка: победа ЦСКА за 2.22.
«Поговорим о втором матче финальной серии Кубка Гагарина между «Металлургом» и ЦСКА.
Максим Лебедев сделал прогноз на 2-й матч серии «Металлург» — ЦСКА.
Первый матч на меня произвел сильное впечатление, в том смысле, что ЦСКА кажется той машиной, которую очень трудно остановить. Я думал, что «Магнитка» найдет какие-то аргументы, но в итоге они не нашлись и ЦСКА выиграл солидно и уверенно. Во втором периоде армейцы забросили две шайбы за три минуты, после чего отыграться было сложно.
Не было видно каких-то проблем у ЦСКА, особенно в третьем периоде, когда «Магнитка» должна была бросаться отыгрываться, но вместо этого ЦСКА вел 7:0 по броскам. ЦСКА не позволял сопернику гулять у своих ворот, а бросал сам. ЦСКА впечатлил.
От второго матча я жду примерно такой же игры и поставлю на победу ЦСКА в основное время. В этом плей-офф ЦСКА практически не играет в овертаймах, а решает все за 60 минут игры. Армейцы играют как машина, у них практически не видно никаких изъянов», — сказал Лысенков.
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