«Металлург» Мг – ЦСКА: прогноз Павла Лысенкова на матч финала плей-офф КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на 2-й матч финала Кубка Гагарина, в котором сыграют «Металлург» Мг и ЦСКА.



Ставка: победа ЦСКА за 2.22.



«Поговорим о втором матче финальной серии Кубка Гагарина между «Металлургом» и ЦСКА.

Максим Лебедев сделал прогноз на 2-й матч серии «Металлург» — ЦСКА.

Первый матч на меня произвел сильное впечатление, в том смысле, что ЦСКА кажется той машиной, которую очень трудно остановить. Я думал, что «Магнитка» найдет какие-то аргументы, но в итоге они не нашлись и ЦСКА выиграл солидно и уверенно. Во втором периоде армейцы забросили две шайбы за три минуты, после чего отыграться было сложно.

Не было видно каких-то проблем у ЦСКА, особенно в третьем периоде, когда «Магнитка» должна была бросаться отыгрываться, но вместо этого ЦСКА вел 7:0 по броскам. ЦСКА не позволял сопернику гулять у своих ворот, а бросал сам. ЦСКА впечатлил.



От второго матча я жду примерно такой же игры и поставлю на победу ЦСКА в основное время. В этом плей-офф ЦСКА практически не играет в овертаймах, а решает все за 60 минут игры. Армейцы играют как машина, у них практически не видно никаких изъянов», — сказал Лысенков.



Дарья Миронова дала прогноз на 2-й матч серии «Металлург» — ЦСКА.



Прогноз на 2-й матч серии «Металлург» — ЦСКА: никакого веселья.



Илья Воробьёв объяснил причины поражения в первом матче с ЦСКА.



Александр Овечкин повторил рекорд Теэму Селянне.



Тренер «Колорадо»: Ничушкин умеет в хоккее всё.