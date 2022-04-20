«Металлург» Мг – ЦСКА: смотреть прямой эфир 2-го матча Финала Кубка Гагарина, прогнозы

20 апреля состоится второй матч финала Кубка Гагарина «Металлург» Мг — ЦСКА. Начало встречи — в 17:00 мск. Счёт в серии 1-0 в пользу ЦСКА
Дарья Миронова дала прогноз на 2-й матч серии «Металлург» — ЦСКА.
Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям. Поставить на победу ЦСКА в основное время можно с коэффициентом 2.30, а успех «Металлурга» оценён экспертами в 2.96.
Аналитики уверены, что 2-й матч плей-офф КХЛ «Металлург» Мг — ЦСКА будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.62, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.18. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 4.33.
Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.89, на гол в пустые ворота — за 2.80.
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