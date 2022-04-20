ЦСКА — «Спартак»: прогноз Алексея Андронова на четвертьфинальную игру Кубка России

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч ЦСКА — «Спартак» в 1/4 финала Кубка России сезона-2021/2022.
Ставка: ЦСКА не проиграет и ТМ 3.5 за 1.85.
«Кубок России входит в решающую стадию, и тут украшением 1/4 финала будет матч ЦСКА и «Спартака».
Команды к матчу подходят в странном состоянии. ЦСКА провел серию игр, где не было сомнений в том, что команда победит, но армейцы умудрились потерять очки во всех матчах, а «Химкам» вовсе проиграли, пропустив четыре мяча.
Сложно понять, что случилось с командой, так как по весне ЦСКА хвалили и хвалили заслуженно. Думаю, что на кубковый матч они соберутся, тем более что дорога к титулу после потери этих очков кажется гораздо проще.
«Спартак» совсем неубедителен. Он проводит какие-то странные матчи, а Паоло Ваноли вообще не понимает, куда он попал. Он не знает, что делать с этими футболистами, не может определиться с составом, с игрой. «Спартак» очень нестабилен, поэтому и понятно, почему букмекеры считают фаворитом именно ЦСКА. Какой-то смысл в этом есть.
Выберу такую ставку — ЦСКА не проиграет и тотал матча меньше 3,5 мяча. Я вообще не исключаю, что основное время матча завершится вничью. Но если ЦСКА выиграет, то, наверное, с минимальным счетом. Ставка хорошая, закрывает два исхода», — сказал Андронов.
Где покажут матч ЦСКА — «Спартак»?
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