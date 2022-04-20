«Алания» — «Зенит»: прогноз Константина Генича на матч Кубка России во Владикавказе

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Алания» – «Зенит» в четвертьфинале Кубка России сезона-2021/2022.



Ставка: обе забьют за 2.02.



«Очень интригующая и любопытная встреча пройдет в Грозном на стадионе имени Билимханова. «Алания» сыграет с лидером РПЛ «Зенитом». Это вызов для команды Спартака Гогниева. Мы знаем, что «Алания» играет в бесшабашный, резкий, рьяный футбол, который доставляет удовольствие болельщикам. Много любопытных розыгрышей стандартов. Чего только стоит один из последних, когда даже вратарь прибежал в чужую штрафную.

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«Алания» имеет преимущество перед «Зенитом». Понятно, что не в качестве игроков, не в супермотивации, хотя это тоже бонус. Речь о том, что «Алания» играет в Грозном на искусственном газоне. «Алания» в 2022 году еще ни с кем вничью не играла. И сейчас для нее будет хорошим результатом ничья, попытка довести дело до серии пенальти.



Думаю, Гогниев хорошо замотивирует своих футболистов. Для них это действительно серьезный экзамен, серьезный вызов. Костяк команды составляют воспитанники осетинского футбола. Если на правильном месте будет голова, будет горячее сердце и холодный рассудок, то «Алания» доставит немало проблем «Зениту».



У «Зенита» есть обойма футболистов, которые нечасто выходят в стартовом составе. Определенную ротацию Семак наверняка сделает. И, конечно, искусственное поле станет фактором.



Я бы здесь сыграл вариант обе забьют. Верится мне в гол «Алании». «Зенит» тоже, конечно, свой шанс поймает. Хороший коэффициент — 2,02. И я бы рискнул похулиганить, взяв гол «Алании» в первом тайме за 3,3. Желание, которое будет выливаться у «Алании» буквально через край, может сыграть за владикавказский клуб в первой половине», — сказал Генич.



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