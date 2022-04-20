ЦСКА — «Спартак»: ставка Дмитрия Аленичева на игру 1/4 финала Кубка России

Бывший полузащитник сборной России, экс-наставник «Спартака» Дмитрий Аленичев дал прогноз на матч 1/4 финала Кубка России сезона-2021/2022 ЦСКА -«Спартак».
Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 2.20.
«Очень принципиальное дерби. Полтора месяца назад эти команды уже встречались в чемпионате, тогда ЦСКА выиграл 2:0.
Владислав Радимов сделал прогноз на матч ЦСКА — «Спартак».
Сезон для «Спартака» крайне неудачный, тем более что в этом году клуб празднует 100-летний юбилей. Единственный шанс «Спартака», чтобы болельщики от него не отвернулись, – это победа в Кубке.
«Спартак» провел очень хорошую игру против тульского «Арсенала», а вот ЦСКА сыграл несколько невнятных игр. Но плюс ЦСКА в том, что эта команда практически в каждой игре забивает минимум два гола, что говорит о сильном атакующем потенциале.
Все ждут очень зрелищного футбола. Мой прогноз – обе забьют и тотал больше 2,5», — сказал Аленичев.
Где покажут матч ЦСКА — «Спартак»?
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