«Челси» — «Арсенал»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч АПЛ «Челси» — «Арсенал».



Ставка: «Челси» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.69.



«Пятьдесят пять ударов нанёс в трёх последних матчах «Арсенал», но забил всего один мяч и проиграл все три игры. Стоило нам всем восхититься прогрессом «канониров» под руководством Артеты и близостью заветного места в четвёрке, как вдруг удача повернулась к его команде неправильным местом.

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Мало что получалось в завершающих стадиях атак у лондонцев, и найти какое-то объяснение этому нелегко. Шансы на топ-4 уменьшились, хотя конкуренты тоже допускают достаточно осечек.



А вот «Челси», напротив, сумел собраться после домашнего поражения от «Реала» и выиграл три последующие встречи, забив в общей сложности 11 мячей. Судя по всему, Тухель, в чём, собственно, сомнений и раньше было немного, сумел найти нужные слова и заставить своих подопечных продолжать играть в свой лучший футбол, несмотря на свалившиеся трудности», — сказал Петросьян.



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