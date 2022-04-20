ЦСКА — «Спартак»: прогноз Егора Титова на игру Кубка России 20 апреля

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч ЦСКА – «Спартак» в рамках 1/4 финала Кубка России сезона-2021/2022.
Ставка: «Спартак» не проиграет и ТМ 5.5 за 1.77.
«Команды уже встречались в этом году в рамках чемпионата, где со счётом 2:0 очень уверенно победили армейцы.
Владислав Радимов сделал прогноз на матч ЦСКА — «Спартак».
В пользу «Спартака» говорят последние успехи. Команда перешла на схему двух одноплановых нападающих Николсона и Соболева. Единственный трофей, который может выиграть в этом сезоне «Спартак», — это кубок.
ЦСКА много пропускает в последнее время – шесть мячей в двух играх. Это очень много для команды, которая ставит самые высокие задачи.
Я уверен, что в этой игре будут забитые мячи, но больше пяти команды вряд ли забьют. Моя ставка – Х2 и тотал меньше 5.5», — сказал Титов.
Где покажут матч ЦСКА — «Спартак»?
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