Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

ЦСКА — «Спартак»: прогноз Егора Титова на игру Кубка России 20 апреля

ЦСКА — «Спартак»: прогноз Егора Титова на игру Кубка России 20 апреля
Комментарии

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч ЦСКА – «Спартак» в рамках 1/4 финала Кубка России сезона-2021/2022.

Ставка: «Спартак» не проиграет и ТМ 5.5 за 1.77.

«Команды уже встречались в этом году в рамках чемпионата, где со счётом 2:0 очень уверенно победили армейцы.

Владислав Радимов сделал прогноз на матч ЦСКА — «Спартак».

В пользу «Спартака» говорят последние успехи. Команда перешла на схему двух одноплановых нападающих Николсона и Соболева. Единственный трофей, который может выиграть в этом сезоне «Спартак», — это кубок.

ЦСКА много пропускает в последнее время – шесть мячей в двух играх. Это очень много для команды, которая ставит самые высокие задачи.

Я уверен, что в этой игре будут забитые мячи, но больше пяти команды вряд ли забьют. Моя ставка – Х2 и тотал меньше 5.5», — сказал Титов.

Где покажут матч ЦСКА — «Спартак»?

Виктор Гусев дал прогноз на матч ЦСКА — «Спартак».

Массимо Каррера сделал прогноз на матч ЦСКА — «Спартак».

Зарема ответила гендиректору «Зенита» после отказа поздравлять «Спартак» со 100-летием.

Карпин рассказал о главном качестве, которое необходимо лидеру сборной России.

ЦСКА — «Спартак». Дерби — это не мусор. Алексей Березуцкий подтвердит ЦСКА — «Спартак». Дерби — это не мусор. Алексей Березуцкий подтвердит
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022