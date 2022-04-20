«Ювентус» — «Фиорентина»: прогноз Павла Занозина на матч Кубка Италии

Футбольный комментатор и ведущий Первого канала Павел Занозин дал прогноз на матч 1/2 финала Кубка Италии «Ювентус» — «Фиорентина».
Ставка: ТБ 2.5 за 2.05.
«Ответный матч полуфинала Кубка Италии «Ювентус» — «Фиорентина».
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В первом матче «фиалки» уступили 0:1, пропустив в самой концовке встречи. Теперь им надо отыгрываться, стараться действовать от атаки. Я думаю, что в этом матче можно ожидать большого количества голов.
«Ювентус» в чемпионате уже ни на что не претендует. Да, есть еще теоретические шансы включиться в борьбу за чемпионство, но они довольно маленькие. Скорее важно удержать место в зоне Лиги чемпионов.
«Фиорентина» борется за Лигу Европы, но там сложная ситуация, а вот трофей рядом – достаточно пройти «Ювентус», а потом уже финал. Думаю, что «Фиорентина» постарается сыграть в открытый футбол.
«Юве» потихоньку набирает форму, хотя по матчу с «Болоньей» этого не скажешь. Но Кубок – другое дело. Здесь важно показать себя и побороться за титул. Думаю, что стоит ожидать верха – тотал больше 2,5», — сказал Занозин.
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