«Ювентус» — «Фиорентина»: прогноз Павла Занозина на матч Кубка Италии

Футбольный комментатор и ведущий Первого канала Павел Занозин дал прогноз на матч 1/2 финала Кубка Италии «Ювентус» — «Фиорентина».



Ставка: ТБ 2.5 за 2.05.



«Ответный матч полуфинала Кубка Италии «Ювентус» — «Фиорентина».

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В первом матче «фиалки» уступили 0:1, пропустив в самой концовке встречи. Теперь им надо отыгрываться, стараться действовать от атаки. Я думаю, что в этом матче можно ожидать большого количества голов.



«Ювентус» в чемпионате уже ни на что не претендует. Да, есть еще теоретические шансы включиться в борьбу за чемпионство, но они довольно маленькие. Скорее важно удержать место в зоне Лиги чемпионов.



«Фиорентина» борется за Лигу Европы, но там сложная ситуация, а вот трофей рядом – достаточно пройти «Ювентус», а потом уже финал. Думаю, что «Фиорентина» постарается сыграть в открытый футбол.



«Юве» потихоньку набирает форму, хотя по матчу с «Болоньей» этого не скажешь. Но Кубок – другое дело. Здесь важно показать себя и побороться за титул. Думаю, что стоит ожидать верха – тотал больше 2,5», — сказал Занозин.

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