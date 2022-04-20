«Челси» — «Арсенал»: ставка Алексея Андронова на игру чемпионата Англии 20 апреля

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Челси» – «Арсенал».
Ставка: обе забьют за 1.86.
«У «Арсенала» ещё есть шансы на попадание в лигочемпионскую четвёрку. Учитывая, как проходили последние годы в этом клубе, для них очень важно попасть в главный еврокубок. Лига чемпионов приносит достаточно серьёзные деньги.
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Но в этом лондонском противостоянии шансы «Челси» повыше. У него были сложные недели по нефутбольным причинам. Но Томас Тухель заставил говорить о команде, о том, что она способна выдавать футбол серьёзного качества.
В этой встрече не должно быть игры от обороны. И «Челси», и «Арсенал» будут искать счастья у чужих ворот. Я бы поставил на голы в этом матче. «Обе забьют» с коэффициентом 1.86 — то что надо для такой встречи. Вряд ли мы увидим припаркованный автобус. С учётом турнирных задач это не имеет никакого смысла», — сказал Андронов.
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