«Челси» — «Арсенал»: смотреть прямую видеотрансляцию матча АПЛ 20 апреля онлайн

20 апреля состоится перенесённый матч 25-го тура АПЛ «Челси» — «Арсенал». Начало игры — в 21:45 мск.
«Челси» — «Арсенал»: где смотреть матч в прямом эфире.
Аналитики считают фаворитами хозяев: поставить на победу «аристократов» можно с коэффициентом 1.92. Успех «канониров» оценён экспертами в 4.65. Ставки на ничью принимаются за 3.74.
Эксперты думают, что матч АПЛ «Челси» — «Арсенал» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.11, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.89.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.18. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.53. Поставить на «обе забьют» можно за 1.85.
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