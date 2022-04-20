«Алания» — «Зенит»: смотреть матч 1/4 финала Кубка России в прямом эфире, ставки, прогнозы

20 апреля состоится матч четвертьфинала Кубка России «Алания» — «Зенит». Начало игры — в 17:00 мск. Встреча пройдёт в Грозном.
Почему «Алания» застанет «Зенит» врасплох в Кубке России?
Эксперты считают фаворитами гостей: поставить на победу петербуржцев можно с коэффициентом 1.34. Успех владикавказцев оценён экспертами в 10.25. Ставки на ничью принимаются за 5.55.
Букмекеры считают, что матч «Алания» — «Зенит» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.71, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.26.
Если забьют футболисты «Алании», сыграет коэффициент 1.89. Гол «Зенита» оценён коэффициентом 1.07. Поставить на «обе забьют» можно за 2.06.
Выход «Алании» в полуфинал доступен за 5.00 (20%), итоговый успех «Зенита» — за 1.20.
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