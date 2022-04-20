ЦСКА — «Спартак»: прогноз на матч 1/4 финала Кубка России, прямой эфир

20 апреля состоится матч четвертьфинала Кубка России ЦСКА — «Спартак». Начало игры — в 19:30 мск.
Где покажут матч ЦСКА — «Спартак»?
Эксперты отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу красно-синих можно с коэффициентом 2.24. Успех красно-белых оценён экспертами в 3.54. Ставки на ничью принимаются за 3.66.
Букмекеры считают, что матч ЦСКА — «Спартак» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.02, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.97.
Если забьют футболисты ЦСКА, сыграет коэффициент 1.24. Гол «Спартака» доступен с коэффициентом 1.41. Поставить на «обе забьют» можно за 1.77.
Проход ЦСКА в полуфинал идёт за 1.68, проход «Спартака» — за 2.32.
Виктор Гусев дал прогноз на матч ЦСКА — «Спартак».
Массимо Каррера сделал прогноз на матч ЦСКА — «Спартак».
Зарема ответила гендиректору «Зенита» после отказа поздравлять «Спартак» со 100-летием.
Карпин рассказал о главном качестве, которое необходимо лидеру сборной России.
- 20 апреля 2022
-
17:00
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:55
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:01
-
09:00
-
08:20
-
07:40
-
07:00
- 19 апреля 2022
-
21:17
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:55
-
16:30