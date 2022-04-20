«РБ Лейпциг» – «Унион»: прогноз Романа Нагучева на игру Кубка Германии

Известный спортивный журналист, комментатор Роман Нагучев дал прогноз на полуфинал Кубка Германии сезона-2021/2022 «РБ Лейпциг» – «Унион».



Ставка: гол Нкунку за 2.20.



«В полуфинале Кубка Германии встретятся две противоположные по философии команды: «РБ Лейпциг» и «Унион». Первого называют «пластиковой командой» новой волны, а «Унион» все же более традиционная команда. У этой игры будет дополнительная подоплека. Более того, обе команды представляют восточную Германию.

Почему Тедеско выведет «РБ Лейпциг» в финал Кубка Германии?

Это не будет иметь никакого значения, если команды не подойдут к матчу в той форме, в которой они находится сейчас. «Унион» очень мало забивает в гостях. За исключением дерби с «Гертой» у команды очень низкая результативность. Порой «Унион» в гостях не забивает даже командам, которые ему по силам.



В то же время «РБ Лейпциг» отлично играет под началом Тедеско. Это вообще лучшая команда Германии с тех пор, как Тедеско возглавил клуб. Мой прогноз на этот матч следующий: Нкунку забьет. Я в этом почти уверен. В последнем туре забил не он, а Собослаи, а два тура подряд незабивающий Нкунку — это очень редкое событие для нынешнего сезона Бундеслиги.



Что касается результата, то я уверен, что «РБ Лейпциг» выиграет с форой (-1,5)», — сказал Нагучев.

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