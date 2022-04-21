«Реал Сосьедад» — «Барселона»: прогноз Дениса Наливайко на матч Примеры

Спортивный комментатор, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на матч 33-го тура Примеры «Реал Сосьедад» — «Барселона».



Ставка: ТБ 2.5 за 1.90.



«Реал Сосьедад» – «Барселона» мидвик. Вообще, если посмотреть на последние матчи этих команд, то они зачастую получались очень результативными.

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«Барселона» почти всегда выигрывает крупно и делает это довольно уверенно. «Реал Сосьедад» не будет играть от обороны. Команда Иманола Альгуасиля не припаркует «автобус», так, как это сделал «Кадис» на этой неделе в прошлом туре. Я думаю, что «Барсе» будет комфортно проходить оборонительные редуты «Реала», даже если они будут.



«Барса» в этом сезоне при Хави доказывает, что она готова уничтожать. Я вам предлагаю поставить на тотал больше 2.5 гола с коэффициентом 1.90. На исход ставить опасно, «Реал Сосьедад» сейчас неплох, а «Барселона», кажется, начала немного сдавать. При этом мне кажется, что игра будет результативной», — сказал Наливайко.



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