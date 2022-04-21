Хольгер Руне — Дэниэл Таро: прогноз Ярослава Перканюка на матч в Белграде

Профессиональный гандикапер Ярослав Перканюк дал прогноз на матч турнира в Белграде Хольгер Руне — Дэниэл Таро.



Ставка: ТБ 5.5 брейка за 1.55.



«В прошлом сезоне Руне доминировал и властвовал на челленджерах. Теннисисту удалось выиграть пять титулов и вплотную подобраться к топ-100. В этом году Хольгер ничуть не сбавил обороты, он продолжил проводить матчи на высоком уровне, выиграл очередной челленджер, дебютировал в сотне лучших игроков и начал проявлять себя на крупных турнирах. Пока представителю Дании не хватает опыта, он плохо контролирует свои эмоции, а когда нервничает, то в разы больше допускает детских ошибок и теряет нить игры.

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Руне тяготеет к вязкому грунту. Теннисист выделяется скоростью, умением быстро принимать решения и разноплановой игрой. Хольгер одинаково уверенно себя чувствует и в обороне, и в атаке. В этом году датчанин значительно прибавил на подаче, он стал регулярно выигрывать лёгкие очки за счёт первого мяча, чего раньше и близко не было.



Таро последние несколько лет пытается укрепиться в топ-100, но ничего не получается. Всё из-за проблем со стабильностью, так как японец слишком часто проигрывает тем соперникам, которых обязан закрывать «на классе». По этой причине много времени проводит на челленджерах, где пытается набрать очков.



Таро улучшил результаты на быстрых кортах, но по-прежнему свою лучшую игру показывает на грунте. Он не выделяется ни атакующим потенциалом, ни подачей. Японец делает на корте всё возможное, чтобы навязать затяжные розыгрыши, и выжидает ошибок.



Оба теннисиста не могут похвастаться надёжной игрой на своих геймах. Руне будет пытаться действовать на корте первым номером. В свою очередь, Таро сделает акцент на оборону. На данный момент Хольгер смотрится предпочтительнее, но Таро точно не стоит списывать со счетов. Думаю, матч затянется и будет много брейков», — сказал Перканюк.

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