«Реал Сосьедад» — «Барселона»: ставка Борхи Пардо на игру Примеры

Спортивный журналист Борха Пардо дал прогноз на матч Примеры «Реал Сосьедад» — «Барселона».



Ставка: ничья за 3.58.



«Барселона» потерпела два тяжёлых поражения за последнее время. Сначала был вылет из Лиги Европы от «Айнтрахта», а затем домашнее поражение от «Кадиса».

Где покажут матч «Реал Сосьедад» — «Барселона»?

«Реал Сосьедад» же сыграл вничью (0:0) с «Бетисом». Это заставляет хозяев набирать очки, если они не хотят вылететь с еврокубковых мест. Я думаю, что в данном случае вполне вероятна ничья, обе команды даже будут не слишком против. «Барселона» таким образом остановит плохую серию из поражений.

«Реал Сосьедад» же должен понимать, что набрать хотя бы одно очко в матче с «Барселоной» — это уже хороший результат. На ничью дают хороший коэффициент», — сказал Пардо.



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