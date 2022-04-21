«Реал Сосьедад» — «Барселона»: прогноз Александра Вишневского на встречу Примеры

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 33-го тура Примеры сезона-2021/2022 «Реал Сосьедад» — «Барселона».



Ставка: «Барселона» не проиграет и обе забьют за 2.22.



«Барселона» совсем недавно имела 23-матчевую беспроигрышную серию, которая длилась с середины декабря по начало апреля. За этой серией последовали два подряд поражения. Эти проигрыши взаимосвязаны. В первую очередь речь идёт о болельщиках «Айнтрахта».

Где покажут матч «Реал Сосьедад» — «Барселона»?

В футболе так бывает, что болельщики очень сильно порой влияют на ход матча. Лучшее тому подтверждение — это финал Лиги чемпионов в Стамбуле в 2005 году, когда после первого тайма «Ливерпуль» проигрывал со счётом 0:3, а болельщики в перерыве активно поддерживали своих футболистов и пели песню You'll Never Walk Alone. Сами футболисты признались, что, услышав эту песню в исполнении фанов, поверили, что можно отыграться.



Нечто подобное, но в меньших масштабах, было на матче Лиги Европы на «Камп Ноу» с «Айнтрахтом». Болельщики немецкого клуба в числе 30 тысяч приехали на матч в Испанию и устроили атмосферу, к которой просто не были готовы футболисты «Барселоны». Каталонцы дрогнули. Когда «Барселону» освистывают на её поле, когда стадион орёт как никогда и не в пользу хозяев, то футболисты сине-гранатовых просто офигели и быстро получили 0:3. После этого, не переварив потрясения, «Барселона» проиграла и «Кадису» (0:1).



Думаю, что теперь футболисты «Барселоны» соберутся. Они говорят, что последние семь матчей — это семь финалов. Но от «Реала» аж 15 очков, такое ликвидировать просто нереально. Теперь «Барселоне» надо удержать вторую позицию. А 60 очков также и у «Севильи», у «Атлетико». Надо перестать терять очки.

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«Реал Сосьедад» уже пять туров не проигрывает. За последние 8 туров не проигрывал никому, кроме «Реала». Я удивлён, что «Реал Сосьедад» так хорошо выступает. Когда команда потеряла своего лидера Оярсабаля, который выбыл примерно до декабря и может пропустить даже чемпионат мира, то думал, что команда развалится. Но «Реал Сосьедад» продолжил выступать хорошо, забивать. Думаю, что и в ворота «Барселоны» отметится.



«Барселона» с её сильной атакой тут забьёт и не проиграет. Каталонцы тут фавориты. Самая оптимальная ставка — Х2 и обе забьют. В качестве более аккуратной ставки возьму победу «Барселоны» с форой (0). Не проигрывать же «Барселоне» в третий раз подряд. Это уже ни в какие ворота не лезет, даже тер Штегена.



Часто очные матчи оказываются результативными. В последних двух матчах в сумме «Барселона» забила «Реалу Сосьедад» 10 голов и пропустила 3. Часто это были триллеры с большим количеством голов», — сказал Вишневский.



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