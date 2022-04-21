«Реал Сосьедад» — «Барселона»: смотреть прямую трансляцию матча Примеры онлайн, прогнозы

21 апреля состоится матч 33-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» — «Барселона». Начало игры — в 22:30 мск. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на «ОККО Спорт».
Маттеус оценил вероятность перехода Левандовского в «Барселону».
Эксперты отдают предпочтение гостям: поставить на победу сине-гранатовых в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.24. Успех бело-голубых оценён экспертами в 3.46. Ставки на ничью принимаются за 3.75.
Букмекеры считают, что матч «Реал Сосьедад» — «Барселона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.93, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.06.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.37. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.22. Поставить на «обе забьют» можно за 1.70.
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