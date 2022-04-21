Кубок России — 2021/2022: результаты жеребьёвки, все пары 1/2 финала, кто с кем сыграет

Сегодня, 21 апреля, прошла жеребьёвка полуфинала Кубка России по футболу сезона-2021/2022. Борьбу за трофей продолжают по два представителя РПЛ и ФНЛ.
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По результатам жеребьёвки определились следующие пары:
«Динамо» (Москва) — «Алания» (Владикавказ);
«Спартак» (Москва) — «Енисей» (Красноярск).
Полуфиналы Кубка России запланированы на 11 и 12 мая. Решающий матч турнира состоится 29 мая, место проведения финала Кубка России пока не определено.
Действующим обладателем Кубка России является «Локомотив», который прекратил борьбу на стадии 1/8 финала. Московский клуб разгромно проиграл «Енисею» (0:4).
Обладатель Кубка России сыграет за Суперкубок России с победителем Российской Премьер-Лиги. Если чемпионат и Кубок России выиграет одна и та же команда, она разыграет Суперкубок с серебряным призёром РПЛ.
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