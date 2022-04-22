ЦСКА — «Металлург» Мг: прогноз Максима Лебедева на матч финала плей-офф КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 3-й матч финала Кубка Гагарина сезона-2021/2022 ЦСКА — «Металлург» Мг.



Ставка: победа ЦСКА в основное время за 1.92.



«Вот и получили мы с вами совсем не финальный матч с десятью заброшенными шайбами. Рано или поздно это должно было произойти, поскольку оба соперника тяготеют к созидательной игре. Я ожидал нечто подобное либо в первом матче серии, либо тогда, когда кто-то из соперников окажется подвешенным за причинное место и выйдет играть без права на ошибку. Но получилось как получилось, а это означает, что, скорее всего, ещё один весёлый матч в этом финале мы всё-таки увидим.

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Но не матч под номером 3. Прежде всего его не даст сыграть ЦСКА. Армейцы (и прежде всего их тренерский штаб) наверняка поняли, что, хоть они к концу регулярного сезона и отошли от сурово оборонительных схем Игоря Никитина, расковались и задышали, такого опыта «хождения лавой с шашками наголо», как у «Магнитки», у них нет.

А значит, в открытом противостоянии ловить им нечего. Тогда как закрытые варианты проходят, и именно в них хозяева и станут играть в предстоящем матче.



То есть, по всей видимости, мы получим достаточно низовой матч на взаимное умучивание. Отчего весьма высока вероятность первого в нынешнем финале овертайма. Но в любом случае что так, что этак, но ЦСКА забросит на одну шайбу больше «Магнитки», дотерпит-дострадает до финальной сирены, после чего поведёт в серии – хотя бы до воскресенья, то есть до четвёртого матча.



Итак, домашняя победа ЦСКА, тяжёлая и мучительная, как вся наша жизнь, но, скорее, всё-таки в основное время и с минимальным преимуществом в счёте», — сказал Лебедев.



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