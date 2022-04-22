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Лука Нарди — Мате Валькус: прогноз Сергея Фомина на матч в Сплите

Лука Нарди — Мате Валькус: прогноз Сергея Фомина на матч в Сплите
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Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч турнира в Сплите Лука Нарди — Мате Валькус.

Ставка: тай-брейка не будет за 1.75.

«Срочная ставка на матч двух молодых талантов, предпочитающих играть на грунте.

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Интересное сражение, советую посмотреть по возможности, так как оба в скором времени засветятся на большой арене. Мате Валькус уже бы давно заиграл на более высоком уровне, но, к сожалению, травмы стали причиной периодических перерывов и многочисленных отказов.

Однако сейчас оба в прекрасной форме, побеждают всё более крепких соперников матч за матчем. Кстати, оба здесь прошли квалификацию вполне уверенно и в первых двух кругах практически не заметили своих соперников.

Логично взять тотал больше в таком матче, однако линия странным образом уехала, что стало выгоднее брать ТМ, а именно ставку против тай-брейка за 1.75», — сказал Фомин.

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