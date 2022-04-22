ЦСКА — «Металлург»: ставка Павла Лысенкова на 3-й матч финала Кубка Гагарина

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на 3-й матч финала Кубка Гагарина, в котором сыграют ЦСКА и «Металлург».



Ставка: победа ЦСКА и ТМ 5.5 за 2.85.



«Давайте обсудим третий матч финальной серии Кубка Гагарина – ЦСКА играет дома с магнитогорским «Металлургом».

Дарья Миронова дала прогноз на 3-й матч ЦСКА — «Металлург».

Серия переезжает в Москву, чего нам ждать? Давайте вспомним первые два матча. Мы увидели абсолютно разный хоккей. В первой игре «Металлург» выглядел достаточно уныло, допустил две фатальные ошибки, которые позволили ЦСКА спокойно выиграть матч. Но второй матч изменил расклад сил, потому что «Магнитка» была неудержима. Она забрасывала шайбы на любой вкус – это было великолепно. «Магнитка» напоминала ураган. Если «Магнитка» на кураже, если она взрывается эмоционально, то её остановить крайне сложно.



Думаю, что в третьем матче ЦСКА сделает всё, чтобы не допустить такую вакханалию в своей обороне, постарается пропустить как можно меньше. Команда умеет играть от защиты, матч получится низовой. Мне кажется, что ЦСКА у себя дома выиграет, а тотал будет меньше 5.5. За это дают коэффициент 2.85.



«Магнитка» способна подстраиваться и удивлять, но ЦСКА сделает выводы и наведёт порядок в своей защите», — сказал Лысенков.



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