ЦСКА — «Металлург»: прогноз Дарьи Мироновой на 3-й матч финала плей-офф КХЛ

Известная журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч плей-офф КХЛ ЦСКА — «Металлург».



Ставка: победа одной из команд в основное время и ТБ 3.5 шайбы за 1.63.



«Несомненно, очередная яркая игра и серия с участием «Металлурга». Эта команда может заставить любого выйти из зоны комфорта и, самое главное, может забросить 5-6 шайб кому угодно. Такая весёлый и результативный коллектив, который умело и сердечно заводит Илья Воробьев.

Павел Лысенков дал прогноз на 3-й матч серии ЦСКА — «Металлург».

От хода событий второго периода были в шоке и сами хоккеисты, а болельщики не успевали радоваться и расстраиваться голам одновременно. Туда-сюда! Две шайбы за семь секунд. Три шайбы за 44 секунды. Четыре шайбы за 3:04. Семь голов на двоих в одном периоде. Остановить такую бурю мог бы только тайм-аут. Абсолютно неконтролируемая ситуация, полная моментов и спортивного экстаза, но никто не хотел сбивать ритм.



ЦСКА очень много терялся в обороне, не успевая назад, не всегда действовал так же хитренько, как соперник. У Дальбека была пара хороших моментов, моментами лучшей версией себя выступал Григоренко. Но всё же Светлаков, Попов, Соркин — снова всем примерам пример. За Поповым гоняются, бортуют, давят, но Александр по-прежнему быстр, как супермен, пролетает вдоль бортов, избегая столкновений, и сохраняет шайбу.



Не лучший матч провёл Федотов, хотя как по мне он сыграл в меру своих возможностей. Безусловно, природные габариты Федотову помогают, но даже если смотреть за более зрелым Кошечкиным, Василий порою исполняет такие трюки, которые и не снились акробатам Цирка Дю Солей. Каждый имеет право на ошибку, даже у Сорокина в ЦСКА мог случиться один тяжёлый матч в плей-офф. Но только один. Уверена, что Василий уже на опыте спокойно относится к таким мегарезультативным играм.

Пора домой. С кем из россиян не будут продлевать контракты в НХЛ.

Федотов производит впечатление уравновешенного игрока, поэтому в следующей встрече постарается провести свой лучший матч в серии. Но снова вспомним намерения Магнитки: всё время быть в движении с шайбой, не бояться рисковать, подключать партнеров. Армейцы же, наоборот, постараются захватить преимущество, а потом сбивать темп соперника. Два матча «Металлург» контролировал свои эмоции и манеры, не давая сильных поводов для удалений. Вся концентрация на ворота, и всё это поддерживается суперскоростными нападающими. Может ли ЦСКА всё это удержать?! Конечно, поэтому нас ждёт удивительная и, надеюсь, продолжительная серия.



На пресс-конференции после второго матча Сергей Фёдоров был спокоен и уверил всех присутствующих в том, что в Москве армейцы вернутся к своему хоккею, и по сути, начали готовиться к следующей игре ещё в конце второй встречи», — сказала Миронова.

Почему ЦСКА вернёт себе лидерство в серии с «Металлургом»?



Где покажут 3-й матч серии ЦСКА — «Металлург»?



Сергей Фёдоров: у ЦСКА нет сомнений во вратаре после шести пропущенных шайб.



Тренер «Вашингтона»: Овечкина в какой-то степени можно назвать ветераном.