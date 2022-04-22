ЦСКА — «Металлург»: смотреть прямой эфир 3-го матча финала Кубка Гагарина, ставки

22 апреля состоится третий матч финала Кубка Гагарина ЦСКА — «Металлург». Начало встречи — в 19:30 мск. Счёт в серии равен — 1-1.



Почему ЦСКА вернёт себе лидерство в серии с «Металлургом»?



Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу ЦСКА в основное время можно с коэффициентом 1.95, а успех «Металлурга» оценён экспертами в 3.75. Ставки на ничью по итогам 60 минут принимаются за 4.33.



Аналитики уверены, что третий матч финала плей-офф КХЛ ЦСКА — «Металлург» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.80, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.18.



Заключить пари на гол в первые 10 минут можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.89, буллит в основное время оценён аналитиками в 10.00.

Дарья Миронова сделала прогноз на 3-й матч ЦСКА — «Металлург».

Где покажут 3-й матч серии ЦСКА — «Металлург»?



Сергей Фёдоров: у ЦСКА нет сомнений во вратаре после шести пропущенных шайб.



Тренер «Вашингтона»: Овечкина в какой-то степени можно назвать ветераном.