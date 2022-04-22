Онс Жабер — Паула Бадоса Хиберт: прогноз Владимира Чаплыгина на матч турнира в Штутгарте

Профессиональный спортивный аналитик Владимир Чаплыгин дал прогноз на первый четвертьфинальный матч женского турнира в Штутгарте.



Ставка: победа Жабер по эйсам с форой (0) за 1.71.



«По традиции обращаемся к статистике. Смотрим матчи, которые за последний год проводились на грунте. Онс Жабер в среднем за гейм делает 0,26 эйса, а от своих соперниц пропускает 0,09. Паула Бадоса Хиберт в среднем за гейм выдает 0,25 эйса, а от своих соперниц пропускает с частотой 0,18 эйса за гейм.

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Если разницу в одну сотую в игре на своей подаче можно списать на статистическую погрешность, то почти двукратный перевес Жабер в игре на приёме ни на что не спишешь – это объективный факт.



За свою профессиональную карьеру теннисистки трижды играли друг против друга. Однако эти матчи проходили на открытом харде, поэтому их результаты непринципиальны. Предлагаю посмотреть на итоги встреч против общих соперниц на грунтовом покрытии.

Против Маркеты Вондроушовой Жабер победила 2:1, а Бадоса сыграла вничью 2:2. Белинду Бенчич тунисская спортсменка обошла со счётом 4:1, а испанка – с результатом 5:4 и 6:3. Думаю, что в предстоящей встрече преимущество по эйсам всё-таки на стороне Жабер», — сказал Чаплыгин.

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