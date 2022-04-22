Лаура Зигемунд — Людмила Самсонова: прогноз Владимира Чаплыгина на игру в Штутгарте

Профессиональный спортивный аналитик Владимир Чаплыгин дал прогноз на третий четвертьфинальный матч женского турнира в Штутгарте Лаура Зигемунд — Людмила Самсонова.



Ставка: победа Зигемунд по эйсам с форой (+3.5) за 1.65.



«И вновь обращаемся к статистической базе данных. Берём только матчи на грунте, который состоялись за последний год. Лаура Зигемунд в среднем делает за гейм 0,04 эйса, а от своих соперниц получает 0,13. Людмила Самсонова в среднем за гейм выполняет 0,46 эйса, а от своих соперниц получает 0,39 эйса за гейм.

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Бесспорно, у российской теннисистки огромное преимущество в игре на своей подаче, но немка может компенсировать его за счёт более цепкой игры на приёме. С такими цифрами Людмила Самсонова наверняка победит по эйсам, а вот по поводу пробития минусовой форы в 3,5 эйса я сильно сомневаюсь.



За свою профессиональную карьеру теннисистки ни разу не играли друг против друга. За последний год на грунте нашлась только одна общая соперница – Петра Мартич. Удивительно, но Лаура Зигемунд выиграла у неё по эйсам 1:0, а Людмила Самсонова уступила со счётом 6:7», — сказал Чаплыгин.

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