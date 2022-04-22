«Интер» — «Рома»: прогноз Эльвина Керимова на матч Серии А

Футбольный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 34-го тура Серии А сезона-2021/2022 «Интер» — «Рома».



Ставка: «Рома» не проиграет за 2.35.



«Интер» по потерянным очкам лидер чемпионата Италии, и, пожалуй, главный претендент на скудетто. «Интер» набрал очень приличный ход – в последних матчах миланцы одерживают одну победу за другой, в том числе и в дерби в рамках Кубка Италии, где они разгромили «Милан» 3:0. Команда Симоне Индзаги в решающий момент сезона играет очень качественно.

«Интер» — «Рома»: когда начало, где покажут.

Что касается «Ромы», то она тоже в последние месяцы играет очень качественно. В чемпионате Италии «Рома» не проигрывает 12 туров подряд. У «Ромы» есть очень сильный состав, характер – она в последних двух турах первой пропускала, но не проигрывала. «Рома» очень хороша на стандартах, в важных матчах демонстрирует качественную игру в защите, создает моменты в атаке, есть прогрессирующие молодые игроки. Отставание «Ромы» от зоны Лиги чемпионов 5 очков, которые вполне реально отыграть за оставшиеся пять туров. Настроение у команды хорошее, состояние отличное.



Мне кажется, что нынешняя «Рома» способна дать бой «Интеру», в состоянии не проиграть на «Сан-Сиро». По уровню состава «Рома» ненамного слабее «Интера». Мне кажется, что в этой встрече вполне вероятна ничья или «Рома» вообще может победить. Думаю, что букмекеры недооценивают «Рому», — сказал Керимов.

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